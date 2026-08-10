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12वां वेतन समझौता को लेकर केदला वाशरी में पीट मीटिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा 10 अगस्त को हजारीबाग क्षेत्र में 12वां वेतन समझौता लागू करने के लिए बड़ा धरना प्रदर्शन करेगा। इस प्रदर्शन की तैयारी के तहत रविवार को केदला वाशरी में पीट मीटिंग का आयोजन किया गया। मजदूर नेताओं ने धरना के सफल होने का आह्वान किया।

12वां वेतन समझौता को लेकर केदला वाशरी में पीट मीटिंग

केदला, निज प्रतिनिधि। 12वां वेतन समझौता लागू करने को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा 10 अगस्त को हजारीबाग क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय चरही में विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। जिसकी तैयारी को लेकर जन जागरण अभियान के तहत रविवार को केदला वाशरी में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा ने पीट मीटिंग का आयोजन किया। मौके पर मोर्चा के नेताओं ने कहा कि 10 अगस्त को हजारीबाग क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय चरही पर 12वां वेतन समझौता को शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन विशाल प्रदर्शन करेगी। आप तमाम मजदूर भाइयों के बीच मोर्चा की ओर से पीट मीटिंग के माध्यम से धरना प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान करने आए हैं।

10 अगस्त को विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कोयला मंत्रालय भारत सरकार एवं कोल इंडिया प्रबंधन को संयुक्त रुप से ज्ञापन सौपा जाएगा। पीट मीटिंग में इंटक, एटक, सीटू और एचएमएस के कई नेता मौजूद थे। जिसमें मुख्य रुप से बलभद्र दास, खुशीलाल महतो, बसंत कुमार, फरहरी महतो, महेंद्र किशोर महतो, जोगेंद्र साव, शत्रुधन प्रसाद, अजय राम, हीरा यादव, संजय वर्मा, द्वारिक रजवार, राजेश भुंइया, मंजु देवी, उमा देवी, चैता देवी, जेठु महतो, धनेश्वर साव, कामेश्वर ठाकुर, देवनंदन गुप्ता, महाबीर सेठ सहित अन्य लोग शामिल थे।फोटो केदला 01- केदला में रविवार को धरना प्रदर्शन को लेकर पीट मीटिंग करते यूनियन के लोग

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