विरोध प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर भाग लें कामगार: लखन लाल
एटक से जुड़े यूनाइटेड कोल वर्कस यूनियन की बैठक जारंगडीह में हुई। इसमें आगामी 10 अगस्त को सीसीएल के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई। मुख्य मांगों में 12वें जेबीसीसीआई का गठन और 11वें वेतन समझौते के मुद्दों का समाधान शामिल हैं। कोल इंडिया पर राजनीतिक दबाव का आरोप लगाया गया।
एटक से संबद्ध यूनाइटेड कोल वर्कस यूनियन की बैठक जारंगडीह स्थित यूनियन कार्यालय में सोमवार को की गई। सीसीएल कथारा, ढोरी व बीएंडके प्रक्षेत्र से यूनियन के पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। अध्यक्षता चंद्रशेखर झा ने किया। मुख्य रूप से मौजूद जेबीसीसीआई सदस्य लखन लाल महतो ने कहा कि आगामी 10 अगस्त को सीसीएल के तमाम प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय के समीप विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। इसके माध्यम से जेबीसीसीआई 12वां का गठन जल्द करने एवं 11वां वेतन समझौता के लंबित मुद्दों को लागू करने की मांग की जायेगी। कहा कि केन्द्र सरकार के इशारे पर कोल इंडिया इस मामले को लटकाए हुए है।
कोल इंडिया के कामगारों को एकजुटता का परिचय देते हुए विरोध प्रदर्शन पर उतरना होगा। जोनल सचिव नवीन विश्वकर्मा, मथुरा सिंह यादव, गणेश प्रसाद महतो, भीम महतो, जितेंद्र दुबे, जवाहरलाल यादव, रामेश्वर गोप, बलराम नायक, देवाशीष रजवार, परण महतो, बुटल महतो, पप्पू कुमार लाल आदि उपस्थित थे।
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