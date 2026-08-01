सावन शुरू होते ही हरिहरधाम मंदिर में जुटने लगे भक्त

बगोदर। रांची-दुमका मेन रोड पर हरिहरधाम अनोखा शिव मंदिर है। यह 65 फीट ऊँचा मंदिर भक्तों को आकर्षित करता है। अमरनाथ मुखोपाध्याय द्वारा 1988 में स्थापित इस मंदिर का निर्माण वीरान क्षेत्र में हुआ था। सावन महीने में यहां भीड़ बढ़ जाती है, जहां श्रद्धालु पूजा-अर्चना करते हैं।

बगोदर। रांची-दुमका मेन रोड पर बगोदर मुख्यालय से महज 2 किमी की दूरी पर स्थित है भारत का अनोखा शिव मंदिर हरिहरधाम। पवित्र सावन महीने में यहां शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है। 65 फीट ऊंचा ये मंदिर दूर से ही शिव लिंगाकार नजर आता है और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। इस मंदिर की कहानी भी उतनी ही अनोखी है जितनी इसकी बनावट।

मंदिर की स्थापना पश्चिम बंगाल निवासी बाबा अमरनाथ मुखोपाध्याय पेशे से जज थे और काफी विद्वान माने जाते थे। संसारिक मोह-माया त्याग कर चारों धाम की पदयात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान बगोदर का यह स्थान उन्हें भा गया। लोगों के सहयोग से उन्होंने 1988 में यहां मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई। बताया जाता है कि मंदिर के संस्थापक अमरनाथ मुखोपाध्याय ने 1991 में प्राण त्याग दिए थे। आज उनकी छोड़ी हुई आस्था लाखों भक्तों को जोड़ रही है।

मंदिर का महत्व मंदिर के प्रबंधक भीम यादव बताते हैं कि कलाकार कितना पारखी होता है, यह मंदिर की बनावट से पता चलता है। जिस स्थान पर आज हरिहरधाम है, मंदिर बनने से पहले यह जगह वीरान थी। आसपास श्मशान घाट और झाड़-झंखाड़ होने के कारण लोग दिन में भी यहां जाने से डरते थे। लेकिन मंदिर निर्माण शुरू होते ही इस जगह की अहमियत बढ़ती गई। आज बगोदर का एक अलग बाजार यहां बसता जा रहा है।

श्रद्धालुओं का आगमन सावन आते ही हरिहरधाम का नजारा बदल जाता है। सावन भर यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बाबाधाम जाने वाले गेरूआ वस्त्रधारी शिवभक्त भी यहां रुककर बाबा भोले का जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करते हैं। सावन की सोमवारी और सावन पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ जाती है। हरिहरधाम परिसर सालों भर गुलजार रहता है। वाहन पूजन, रिंग सेरेमनी, मुंडन संस्कार और शादी-ब्याह के मुहूर्तों में यहां भारी भीड़ होती है। मंदिर के बाहर दर्जनों मैरेज हॉल और दुकानें संचालित हैं। इससे सैकड़ों परिवारों का जीविकोपार्जन होता है। सालों भर श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये मंदिर के अंदर और बाहर दोनों हिस्सों पर नजर रखते हैं। सुरक्षा व्यवस्था इसी के भरोसे है।