मुजफ्फरनगर पहुंची 5.5 करोड़ की मैक्लॉरेन कार थीम वाली कांवड़

मुजफ्फरनगर पहुंची 5.5 करोड़ की मैक्लॉरेन कार थीम वाली कांवड़
मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा में इस बार 5.5 करोड़ रुपये की मैक्लॉरेन जैसी अनोखी कांवड़ मुख्य आकर्षण बनी हुई है। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी दीपक शर्मा और उनके दोस्तों ने इसे 7 से 8 लाख रुपये की लागत से तैयार किया।
मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा में इस बार 5.5 करोड़ रुपये की सुपरकार मैक्लॉरेन जैसी दिखने वाली अनोखी कांवड़ आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। शनिवार दोपहर जब यह कांवड़ दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे-58 पर सिसौना कट के पास पहुंची, तो इसे देखने और सेल्फी लेने के लिए श्रद्धालुओं व राहगीरों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।हरिद्वार से गंगाजल लेकर जा रहे दिल्ली के फलौदा निवासी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी दीपक शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर भोलेनाथ के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए मैक्लॉरेन कार की यह भव्य डमी प्रतिकृति कांवड़ को करीब 7 से 8 लाख रुपये की लागत में तैयार किया गया है।डिजाइनिंग
से लेकर फिनिशिंग तक, इस कांवड़ को बिल्कुल असली लग्जरी स्पोर्ट्स कार का रूप दिया है। सोशल मीडिया पर पहले से ही वायरल हो चुकी इस कांवड़ को मिल रहे अपार जनसमर्थन और प्यार को शिवभक्तों ने बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद बताया है।
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