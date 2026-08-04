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कांवड़ यात्रा: भोलेनाथ से मांगी अगले जन्म में भी अविवाहित रहने की मन्नत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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कांवड़ यात्रा में एक बुजुर्ग कांवड़िए ने भगवान भोलेनाथ से अगले जन्म में भी अविवाहित रहने की प्रार्थना की। 60 वर्षीय रामफल हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं और उन्होंने 23 वर्षों से कांवड़ लाने की परंपरा बनाई है। अन्य श्रद्धालु भी अपने परिवार की खुशहाली और स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं।

कांवड़ यात्रा: भोलेनाथ से मांगी अगले जन्म में भी अविवाहित रहने की मन्नत

बड़ौत। कांवड़ यात्रा में जहां अधिकांश श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ से विवाह, संतान, नौकरी और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं, वहीं हरियाणा से आए एक बुजुर्ग कांवड़िएं की मनोकामना सबसे अलग और अनोखी है। आए दिन पति-पत्नी के बढ़ते विवाद देखते हुए बुजुर्ग कांवड़ियां अगले जन्म में भी अविवाहित रहने की मनोकामना लेकर कांवड़ ला रहा है। हरियाणा के अंबोली झज्जर के रहने वाले किसान 60 वर्षीय रामफल ने बताया कि वह 23 साल से कांवड़ ला रहा है। वह आए दिन पति-पत्नी के विवाद, हत्याओं को देखकर काफी परेशान हैं। इसलिए उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि इस जन्म की तरह ही अगले जन्म में भी अविवाहित ही रहे। इसी मनोकामना के साथ वह हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे है। उनका कहना है कि वह शादी के झंझट से दूर रहने की मन्नत लेकर हर साल हरिद्वार से गंगाजल लाते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सांस चलेगी, तब तक भोलेनाथ की कांवड़ लाता रहूंगा。

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स्वास्थ्य की कामना

बाबा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कांवड़ ला रहा विशाल

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बड़ौत। हरियाणा के एक अन्य कांवड़िए विशाल ने बताया कि उनके बाबा काफी समय से बीमार हैं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना लेकर वह इस बार कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। भगवान आशुतोष से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं एक युवा कांवड़िए रोहित ने बताया कि उसने दसवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली। अब वह भगवान शिव से यही प्रार्थना कर रहा है कि उसे अपने माता-पिता की सेवा करने की शक्ति मिलती रहे, परिवार खुशहाल रहे।

व्यवस्थाओं की सराहना

व्यवस्थाओं को देख गदगद हुए कांवड़िए

बड़ौत। कांवड़ियां उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन द्वारा किए इंतजामों की खुलकर सराहना कर रहे हैं। उनका कहना था कि उत्तराखंड की तुलना में उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिलीं। सेवा शिविर, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और मार्ग प्रबंधन की उन्होंने जमकर प्रशंसा की। उनके अनुसार पूरे मार्ग पर प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से यात्रा बेहद सुगम और सुरक्षित बनी हुई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रामफल ने कांवड़ यात्रा में क्या प्रार्थना की?
रामफल ने भगवान भोलेनाथ से अगले जन्म में भी अविवाहित रहने की प्रार्थना की।
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