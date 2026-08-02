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बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश देने को दंपति ला रहा कांवड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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अलीगढ़ के गांव बिलखेरा के संजू और बीना देवी अनोखी कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। दंपति हरिद्वार से अलीगढ़ तक अपनी बेटियों के वजन के बराबर गंगाजल लेकर जा रहे हैं, ताकि ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ का संदेश फैलाया जा सके। यह यात्रा समाज में बेटियों को बराबरी का सम्मान और शिक्षा देने को प्रेरित कर रही है।

बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश देने को दंपति ला रहा कांवड़

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अलीगढ़ के गांव बिलखेरा निवासी संजू और उनकी पत्नी बीना देवी अनोखी कांवड़ ला रहे हैं। दंपति बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश देने के लिए दो अलग अलग कांवड़ों में बेटियों के वजन के बराबर गंगाजल कांवड़ में लेकर हरिद्वार से अलीगढ़ की यात्रा कर रहे हैं। संजू ने कांवड़ में एक तरफ अपनी भांजी देवांशी (25 किलो) को बैठाया और दूसरी तरफ उसके वजन के बराबर गंगाजल कांवड़ में रखा। उसी प्रकार पत्नी बीना देवी ने एक तरफ अपनी बेटी राधा (16 किलो) को बैठाया और दूसरी तरफ उसके वजन के बराबर गंगाजल लेकर चल रही हैं।

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दोनों 22 जुलाई को हरिद्वार से गंगाजल लेकर अलीगढ के लिए रवाना हुए और विभिन्न शहरों व गांवों से होते हुए लोगों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश दे रहे हैं।संजू ने बताया कि समाज में बेटियों को बराबरी का अधिकार और सम्मान दिलाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने यह अनूठी कांवड़ यात्रा शुरू की है। उनका कहना है कि यदि हर परिवार बेटियों को सम्मान और शिक्षा देगा, तो समाज और देश दोनों मजबूत होंगे। इस अनोखी कांवड़ यात्रा ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को नई प्रेरणा देने का कार्य किया है।

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