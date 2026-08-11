सामाजिक सौहार्द की मिसाल: मुस्लिम जैनब ने लाई कांवड़
मेरठ की जैनब ने कांवड़ यात्रा के दौरान सामाजिक सौहार्द की एक अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने हरिद्वार से गंगाजल लेकर यात्रा की और शिवभक्तों से सहयोग प्राप्त किया। उनका यह कदम धार्मिक दीवारों को तोड़ते हुए भाईचारे का संदेश दे रहा है। जैनब आगामी शिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगी।
कांवड़ यात्रा में इस बार सामाजिक सौहार्द की अनूठी तस्वीर सामने आई है। मेरठ के घंटाघर निवासी जैनब ने मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर आस्था की मिसाल पेश की है। एक साल पहले विवाहित जैनब ने परिवार की रजामंदी से पहली बार हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा पूरी की और मेरठ पहुंचीं। जैनब बताती हैं कि कांवड़ियों को देखकर उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई थी कि इस कठिन यात्रा के पीछे की श्रद्धा और भावनाएं कैसी होती हैं। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए उन्होंने खुद कांवड़ उठाने का फैसला किया। परिवार ने भी उनकी इस भावना का सम्मान करते हुए पूरी सहमति दी।रास्ते
में उन्हें अन्य शिवभक्तों और सेवादारों का भरपूर अपनापन और सहयोग मिला। मेडिकल गेट के पास स्थित कांवड़ शिविर में रुकीं जैनब यात्रा के अनुभवों से बेहद उत्साहित हैं। शिवरात्रि के पावन पर्व पर वह विधि-विधान के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगी। जैनब की यह यात्रा न केवल उनकी व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह आपसी भाईचारे और सौहार्द का एक खूबसूरत संदेश भी दे रही है।
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