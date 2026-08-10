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बासुकीनाथ धाम और दुमका का आसमान ड्रोन शो की रोशनी से जगमगाएगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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बासुकीनाथ धाम और दुमका का आसमान ड्रोन शो की रोशनी से जगमगाएगा बासुकीनाथ धाम और दुमका का आसमान ड्रोन शो की रोशनी से जगमगाएगा

बासुकीनाथ धाम और दुमका का आसमान ड्रोन शो की रोशनी से जगमगाएगा

जरमुंडी,प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव को अधिक भव्य, मनोरंजक और यादगार बनाने के लिए दुमका जिला प्रशासन एक अनोखी पहल करने जा रहा है। इस वर्ष मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय आम लोगों के मनोरंजन के लिए एक शानदार ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन इस आधुनिक शो को सफल बनाने के लिए सभी जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। तय कार्यक्रम के मुताबिक इस अद्भुत हवाई प्रदर्शन की शुरुआत 10 अगस्त को पवित्र बासुकीनाथ धाम से होगी। इसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर दुमका के ए टीम ग्राउंड से इस शो का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस शो के दौरान अत्याधुनिक ड्रोन हवा में तैरते हुए विभिन्न प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक और मनमोहक आकृतियां बनाएंगे। रात के अंधेरे में आसमान में बिखरती इन रंग-बिरंगी आकृतियों का नजारा दर्शकों और श्रद्धालुओं के लिए इस बार के श्रावणी मेले का सबसे बड़ा आकर्षण साबित होगा。

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रक्तदान शिविर का आयोजन

बासुकीनाथ स्थित कुशवाहा धर्मशाला में रविवार को एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य एवं श्रावण मास के द्वितीय सोमवारी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में तैयारियों के निमित्त मॉक ड्रिल के रूप में आज कुशवाहा धर्मशाला, बासुकीनाथ में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य एवं श्रावण मास के द्वितीय सोमवारी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में तैयारियों के निमित्त मॉक ड्रिल के रूप में आयोजित रक्तदान शिविर में कुल नौ लोगों ने रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो आदि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ अश्विनी कुमार, सिविल सर्जन डॉ सुशांतो कुमार मांझी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अंजू कुमारी, बासुकीनाथ नगर पंचायत की चेयरमैन वीणा देवी, सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन मंडल, श्रीराम हिन्दू हॉस्पिटल ट्रस्ट, नई दिल्ली के प्रतिनिधि संजीत सिंह अमर साहू, कुशवाहा धर्मशाला के अध्यक्ष दशरथ मांझी, सचिव विमल मंडल, कोषाध्यक्ष परमानंद सिंह, प्रबंधक संजीव कुमार सदस्य डीके राणा, देवनारायण मंडल, भुवनेश्वर कापरी, ब्रजमोहन प्रसाद, मोहनाथ मंडल, सुरेश कापरी एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे।

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बाबा फौजदारीनाथ की पूजा

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रविवार की देर शाम बाबा फौजदारीनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की। बासुकीनाथ मन्दिर के पंडित मनोरंजन झा, भाटूल बाबा, सुमन बाबा, गोपी बाबा, गंधर्व बाबा ने अपने सहयोगियों के साथ उन्हें अरघा के माध्यम से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करायी। मंदिर प्रांगण स्थित दस महाविद्या देवी की भी विधिवत पूजा आरती करायी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री के परिजन व समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे।

एनडीआरएफ द्वारा बचाव अभियान

शिवगंगा में डूब रहे दो श्रद्धालुओं की एनडीआरएफ ने बचाई जान

दुमका। प्रतिनिधि

राजकीय श्रावणी मेला के दौरान शिवगंगा में तैनात एनडीआरएफ की 9वीं वाहिनी की टीम ने रविवार को तत्परता एवं साहस का परिचय देते हुए अलग-अलग घटनाओं में डूब रहे दो श्रद्धालुओं की जान बचाई। दोनों श्रद्धालु स्नान के दौरान गहरे पानी में चले गए थे और डूबने लगे थे। मौके पर मुस्तैद एनडीआरएफ के जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पहली घटना रविवार सुबह करीब 7 बजे की है। लगभग 20 वर्षीय एक युवक शिवगंगा में स्नान कर रहा था। इसी दौरान पैर फिसलने के कारण वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। युवक को डूबता देख शिवगंगा में तैनात एनडीआरएफ की टीम तुरंत सक्रिय हुई और बिना समय गंवाए बचाव अभियान शुरू किया। जवानों ने युवक को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया। वहीं, दूसरी घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है। लगभग 26 वर्षीय एक श्रद्धालु स्नान के दौरान गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। स्थिति को भांपते हुए एनडीआरएफ के जवानों ने तत्काल कार्रवाई की और श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेला कब शुरू होगा?
श्रावणी मेला 10 अगस्त से शुरू होगा।
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