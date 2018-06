ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को इफ्तार कराएंगे मुख्तार अब्बास नकवी

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पीड़ित महिलाओं के लिए इफ्तार का आयोजन करेंगे जिसमें इन महिलाओं के अलावा उनके परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे। नकवी के करीबी एक विश्वस्त सूत्र ने कि बुधवार को मंत्री के आवास (7 सफदरजंग रोड) पर इफ्तार का आयोजन किया गया है। इस इफ्तार को मुख्य रूप से तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए रखा गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाली मुस्लिम महिलाएं और तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के परिजन भी शामिल होंगे।

सूत्रों का कहना है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के कहने पर इस इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। सूत्र ने बताया कि इस इफ्तार के लिए करीब सौ महिलाओं को आमंत्रित किया गया है जिनमें कई तीन तलाक पीडि़त महिलाएं भी शामिल हैं। वैसे, यह पहली बार है कि सरकार के किसी मंत्री या भाजपा की तरफ से विशेष तौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। तीन तलाक के मुद्दे पर भाजपा और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी मुखर रहे हैं। इसके खिलाफ सरकार एक विधेयक भी लाई है, हालांकि अभी इसको सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जा सका है।पिछले साल उच्चतम न्यायालय ने तलाक-ए-बिद्दत को 'असंवैधानिक और 'गैरकानूनी करार दिया था।

