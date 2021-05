केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर बोले- मोदी सरकार ने किसानों की जिंदगी बदल दी

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने बीते सात साल में ऐतिहासिक निर्णयों व सुधारों से लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी। साथ ही लोगों के लिए किफायती व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं भी सुनिश्चित कीं। जावड़ेकर ने मोदी सरकार की सातवीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री को देश की सेवा में अब तक किये गए कार्यों और उनके नेतृत्व में लोगों के कल्याण के लिये बधाई दी।

उन्होंने लोगों से 'सेवा दिवस' के रूप में मनाई जा रही वर्षगांठ से संबंधित कार्यक्रमों हिस्सा लेने की अपील की। केन्द्रीय मंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए लिखा, ''सात साल में की गई देश की सेवा और लोगों के कल्याण के लिये प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई। आज सेवा दिवस मनाया जा रहा है। आप भी अपने आसपास हो रहे कार्यक्रम में हिस्सा लें।'' जावड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार ने बीते सात साल में किसानों के कल्याण के लिए तत्परता से काम करते हुए कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णयों और सुधारों के जरिये लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी।''

उन्होंने कहा, ''नरेन्द्र मोदी की सरकार ने इन सात सालों में सभी नागरिकों के लिए किफायती तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कीं और देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रभावी सुधार तथा इसको मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार अभूतपूर्व स्तर पर काम कर रही है। ''

The government under Sh @narendramodi ji has dedicatedly worked towards the welfare of our farmers in these 7 years and have changed the lives of millions of farmers with landmark decisions and reforms in the Agriculture sector. #7YearsOfSeva pic.twitter.com/HkrNY2a23h