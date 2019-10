केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का ट्वीट, पीएम मोदी 8 नवंबर को करेंगे करतारपुर कॉरिडोर का उद्धाटन

केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने ट्वीट करके बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आठ नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्धाटन करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा था कि बहुप्रतीक्षित करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए अभी कोई तिथि तय नहीं की गई है। साथ ही उसने आश्वासन दिया कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर इसे अगले महीने ''समय पर शुरू कर दिया जाएगा।

With the blessings of Guru Nanak Dev ji, Sikh Panth’s ardaas for ‘khule darshan deedar’ of Sri Kartarpur Sahib to finally become reality !

On Nov 8th, history will be created with PM @narendramodi ji inaugurating the #kartarpurcorridor (ICP). 1/2 pic.twitter.com/wBHeTRZcma