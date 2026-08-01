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रेलीगढ़ा कमेटी का पुर्नगठन संवैधानिक है- संगठन मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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राष्ट्रीय प्रगतिशील वर्कर्स यूनियन के संगठन मंत्री बलविंदर कौर ने रेलीगढ़ा कमेटी के गठन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया संवैधानिक है और विरोध करना गलत है। यूनियन के महामंत्री ने गणना की प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दोष देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

रेलीगढ़ा कमेटी का पुर्नगठन संवैधानिक है- संगठन मंत्री

गिद्दी, निज प्रतिनिधि। राष्ट्रीय प्रगतिशील वर्कर्स यूनियन के संगठन मंत्री बलविंदर कौर ने रेलीगढ़ा कमेटी गठन को सही बताया है। बलबिंदर कौर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि यूनियन के रेलीगढ़ा शाखा कमेटी का पुनर्गठन केंद्रीय उपाध्यक्ष वीणा सिन्हा की उपस्थिति में की गई है, जो संवैधानिक है। जिसका क्षेत्रीय अध्यक्ष विशेश्वर ठाकुर और तूफानी राम के विरोध करना गलत और असंवैधानिक है। बलविंदर कौर ने कहा कि रेलीगढ़ा कमेटी गठन का विरोध की खबर के बाद यूनियन के महामंत्री ओम प्रकाश सिन्हा ने अनावश्यक बयान बाजी करने से मना किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयानबाजी यूनियन संविधान के विरुद्ध है।

उन्होंने कहा केन्द्रीय कमेटी तूफानी राम को क्षेत्रीय सचिव बनाए जाने की कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में बलविंदर कौर ने कहा कि यूनियन के खिलाफ अनर्गल बयान बाजी करने वाले के खिलाफ जरुरत पड़ी तो प्राथमिक की दर्ज की जाएगी।

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