Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संविदा श्रमिकों को नही मिला निर्धारित वेतन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

सीटू जिला कमेटी की कोलफील्ड यूनियन कार्यालय में बैठक न कार्यालय में बैठक दस अगस्त को उपश्रमायुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन

संविदा श्रमिकों को नही मिला निर्धारित वेतन

अनपरा,संवाददाता। कोल फील्ड मजदूर यूनियन सीटू कार्यालय पर जिला कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सीटू जिला अध्यक्ष एस के चौबे ने की।

बैठक की जानकारी

बैठक में आगामी 10 अगस्त 2026 को उपश्रमायुक्त पिपरी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से जेल भरो आंदोलन का निर्णय लिया गया।कहा कि किसान ,मजदूर, छात्रों युवाओं और महिलाओं के ऊपर हो रहे हमले के विरोध में जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। बैठक में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार संविदा मजदूर को रुपए 18000 देने का आदेश हुआ था जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया।

आंदोलन की योजना

20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर दिल्ली पर शान्ति पूर्वक नीट पेपर लीक के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज के विरोध तथा चार श्रम संहिता कानून को खत्म कर पुराने लेबर कानून को लागू करने के समर्थन में, बिजली निजीकरण के विरोध ,किसानों को सस्ता बीज खाद इत्यादि उपलब्ध कराने के समर्थन में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से जेल भरो आंदोलन की रणनीति तैयार की गयी। बैठक में प्रमुख रूप से सुरेंद्र पाल सुरेंद्र पाल गुड्डू उपाध्याय शैलेश कुमार पन्नालाल पन्नालाल विश्वनाथ प्रसाद पनिका सूरज कुमार पांडे भगवान दास अहिरवार शिवकुमार उपाध्याय नीलम देवी राधा देवी इत्यादि उपस्थित थे संचालन सीटू के जिला मंत्री विशंभर सिंह तथा अध्यक्षता जिला अध्यक्ष एस के चौबे ने की।

प्रश्नोत्तर

जेल भरो आंदोलन कब आयोजित किया जाएगा?
जेल भरो आंदोलन आगामी 10 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Sonbhadra News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।