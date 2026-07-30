संविदा श्रमिकों को नही मिला निर्धारित वेतन

बैठक में आगामी 10 अगस्त 2026 को उपश्रमायुक्त पिपरी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से जेल भरो आंदोलन का निर्णय लिया गया।कहा कि किसान ,मजदूर, छात्रों युवाओं और महिलाओं के ऊपर हो रहे हमले के विरोध में जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। बैठक में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार संविदा मजदूर को रुपए 18000 देने का आदेश हुआ था जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया।

आंदोलन की योजना

20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर दिल्ली पर शान्ति पूर्वक नीट पेपर लीक के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज के विरोध तथा चार श्रम संहिता कानून को खत्म कर पुराने लेबर कानून को लागू करने के समर्थन में, बिजली निजीकरण के विरोध ,किसानों को सस्ता बीज खाद इत्यादि उपलब्ध कराने के समर्थन में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से जेल भरो आंदोलन की रणनीति तैयार की गयी। बैठक में प्रमुख रूप से सुरेंद्र पाल सुरेंद्र पाल गुड्डू उपाध्याय शैलेश कुमार पन्नालाल पन्नालाल विश्वनाथ प्रसाद पनिका सूरज कुमार पांडे भगवान दास अहिरवार शिवकुमार उपाध्याय नीलम देवी राधा देवी इत्यादि उपस्थित थे संचालन सीटू के जिला मंत्री विशंभर सिंह तथा अध्यक्षता जिला अध्यक्ष एस के चौबे ने की।