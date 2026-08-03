कोयला वेतन समझौता के लिए 10 को धरना-प्रदर्शन में शामिल हों : झा

धनबाद, विशेष संवाददाता। इंटक नेता सह राकोमयू के महामंत्री एके झा ने यूनियन पदाधिकारियों एवं सदस्यों को जारी पत्र में 12वें कोयला वेतन समझौता के लिए संघर्ष में शामिल हाने की अपील की है। झा ने बताया कि एनसीडब्ल्यूए 11 के समझौते के तहत प्राप्त सुविधाओं को लागू कराने तथा इंडियन लेबर कोड के मजदूर विरोधी दुष्परिणामों के खिलाफ मजबूत संघर्ष किया है। भारत की वर्तमान सरकार ने कोयला मजदूरों के बारे में वेज बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को अनावश्यक रोक कर रखा है, जिससे कोयला मजदूरों में आक्रोश है।‌10 अगस्त को सभी श्रमिक संगठनों एवं फेडरेशन ने संयुक्त रूप से इन दो सूत्री महत्वपूर्ण मांग को लेकर पूरे कोल इंडिया लिमिटेड के हर कंपनी के महाप्रबंधक कार्यालय पर शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है, जिसकी विधिवत सूचना कोयला मंत्री भारत सरकार, कोयला सचिव भारत सरकार, चेयरमैन कोल इंडिया को भेज दी गई है।