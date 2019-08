कश्मीर टेंशन के बीच अमित शाह ने अजीत डोभाल से की मुलाकात

कश्मीर में चल रही टेंशन के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को संसद में गृह सचिव राजीव गौबा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की।

आपको बात दें कि तीन दिन से कश्मीर में चल रहे अफरा-तफरी के माहौल और अमरनाथ यात्रा रोकने के सवालों का आखिरकार जवाब मिल गया। भारतीय सेना की सतर्कता और बैट के हमलावरों का मुंहतोड़ जवाब देने से वे सब आशंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं जो घाटी में तरह-तरह से चल रहीं थीं। उधर, दूसरे दिन भी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का घाटी से जाने और परेशानी का सिलसिला जारी रहा। कश्मीर गए अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों में दहशत का माहौल है। सरकार द्वारा घर लौटने के आदेश के बाद शनिवार को श्रीनगर से लेकर जम्मू तक अफरा-तफरी देखने को मिली। श्रीनगर एयरपोर्ट हो या फिर जम्मू रेलेवे स्टेशन और बस स्टेशन यात्रियों का हुजूम रहा।

