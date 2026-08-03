Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जेबीवीएनएल मुख्यालय में बिजली यूनियन के साथ छह अगस्त को बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

धनबाद,कार्यालय संवाददाता राज्य बिजली कामगार यूनियन के महामंत्री रामकृष्णा सिंह सहित पांच प्रतिनिधिको अगामी छह

जेबीवीएनएल मुख्यालय में बिजली यूनियन के साथ छह अगस्त को बैठक

राज्य बिजली कामगार यूनियन के महामंत्री रामकृष्णा सिंह सहित पांच प्रतिनिधिको अगामी छह को जेबीवीएनएल मुख्यालय बैठे महाप्रबंधक सह कार्मिक शाखा में वार्ता के बुलाया गया। बता दें कि यूनियन की ओर से छह प्रतिशत ऊर्जा भत्ता,सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 70 साल में 10 प्रतिशत अनुदान,लंबित मेडिकल बिल मांगों की स्वीकृति,चौकीदार,चपरासी को पदोन्नति सहित 21 सूत्री मांग शामिल है। मांग पूरी नहीं होने पर यूनियन की ओर से आठ अगस्त को राज्यव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दे थी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News JBVNL
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।