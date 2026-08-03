जेबीवीएनएल मुख्यालय में बिजली यूनियन के साथ छह अगस्त को बैठक
धनबाद,कार्यालय संवाददाता राज्य बिजली कामगार यूनियन के महामंत्री रामकृष्णा सिंह सहित पांच प्रतिनिधिको अगामी छह
राज्य बिजली कामगार यूनियन के महामंत्री रामकृष्णा सिंह सहित पांच प्रतिनिधिको अगामी छह को जेबीवीएनएल मुख्यालय बैठे महाप्रबंधक सह कार्मिक शाखा में वार्ता के बुलाया गया। बता दें कि यूनियन की ओर से छह प्रतिशत ऊर्जा भत्ता,सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 70 साल में 10 प्रतिशत अनुदान,लंबित मेडिकल बिल मांगों की स्वीकृति,चौकीदार,चपरासी को पदोन्नति सहित 21 सूत्री मांग शामिल है। मांग पूरी नहीं होने पर यूनियन की ओर से आठ अगस्त को राज्यव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दे थी।
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