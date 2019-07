केंद्रीय कैबिनेट ने 'सिख्स फॉ जस्टिस' को गैरकानूनी घोषित किया, IND Vs ENG मैच में दिखा था पम्मा

केंद्रीय कैबिनेट ने 'Sikhs for Justice' (एसएफजे) को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सिख्स फॉर जस्टिस कुछ कट्टरपंथी विदेशी सिख नागरिकों द्वारा चलाया जाता है। जो अमेरिका, कनाडा और यूरोप में रहते हैं। इस संगठन को यूएपीए अधिनियम 1967 के नियम 3(1) तहत इसे गैरकानूनी घोषित किया जा रहा है।

अब इस संगठन के खिलाफ 12 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और एसएफजे से जुड़े 39 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एसएफजे के कई सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए जा चुके हैं।

MHA sources: Punjab Police&NIA busted several modules of Sikhs for Justice (SFJ) indulging in various subversive activities in Punjab. Probe revealed that activists were radicalised&funded by foreign based SFJ handlers Gurpatwant Singh Pannun, Harmeet Singh, Paramjit Singh Pamma pic.twitter.com/wlPmlWMMZQ