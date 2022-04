पंचायती राज मजबूत करने को सरकार का बड़ा कदम, ग्राम स्वराज अभियान 2025-2026 तक बढ़ाया जाएगा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्राम स्वराज अभियान को चार साल के लिए और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना में 5911 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यूएन के गोल को हासिल करने का प्रयास किया जाएगा।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Ankit Ojha Wed, 13 Apr 2022 09:11 PM

