दिवंगत कर्मियों के परिजनों को ₹2 करोड़ आर्थिक सहायता

अनपरा,संवाददाता। एनसीएल की दुधीचुआ परियोजना में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से 'एक्सीडेंटल डेथ क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम' का आयोजन किया गया । इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट योजना के अंतर्गत दो दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को कुल ₹2 करोड़ की एक्सीडेंटल डेथ क्लेम राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर दिवंगत राम सजीवन वैश्य की धर्मपत्नी रामजानी देवी तथा दिवंगत संतोष कुमार दुबे की धर्मपत्नी सुनीता देवी को ₹1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय महाप्रबंधक (दुधीचुआ), विनोद कुमार सिंह उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि किसी अपने के असामयिक निधन से हुई क्षति की भरपाई किसी भी आर्थिक सहायता से संभव नहीं है किन्तु समय पर प्राप्त वित्तीय सहयोग शोकाकुल परिवारों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सुरक्षा जरूर प्रदान करती है