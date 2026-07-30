दिवंगत कर्मियों के परिजनों को ₹2 करोड़ आर्थिक सहायता
एनसीएल दुधीचुआ में एक्सीडेंटल डेथ क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम 30एएनपी01 दिवगंत कर्मियों के परिजनों को
अनपरा,संवाददाता। एनसीएल की दुधीचुआ परियोजना में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से 'एक्सीडेंटल डेथ क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम' का आयोजन किया गया । इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट योजना के अंतर्गत दो दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को कुल ₹2 करोड़ की एक्सीडेंटल डेथ क्लेम राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर दिवंगत राम सजीवन वैश्य की धर्मपत्नी रामजानी देवी तथा दिवंगत संतोष कुमार दुबे की धर्मपत्नी सुनीता देवी को ₹1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय महाप्रबंधक (दुधीचुआ), विनोद कुमार सिंह उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि किसी अपने के असामयिक निधन से हुई क्षति की भरपाई किसी भी आर्थिक सहायता से संभव नहीं है किन्तु समय पर प्राप्त वित्तीय सहयोग शोकाकुल परिवारों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सुरक्षा जरूर प्रदान करती है
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें