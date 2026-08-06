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आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं के लिए पहुंचा यूनिफॉर्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा यूनिफॉर्म की आपूर्ति की गई है। 1190 सेट यूनिफॉर्म, जिसमें 596 सेविकाओं और 594 सहायिकाओं के लिए हैं, जल्द ही उनका वितरण किया जाएगा। इससे कार्यस्थल पर अनुशासन और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा।

आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं के लिए पहुंचा यूनिफॉर्म

चक्रधरपुर, संवाददाता। चक्रधरपुर प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया यूनिफॉर्म बाल विकास परियोजना (सीडीपीओ) कार्यालय पहुंच गया है। आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही सभी सेविका एवं सहायिकाओं के बीच यूनिफॉर्म का वितरण किया जाएगा। चक्रधरपुर में 298 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। यूनिफॉर्म मिलने से आंगनबाड़ी कर्मियों में खुशी का माहौल है। जानकारी के अनुसार, चक्रधरपुर सीडीपीओ कार्यालय में कुल 1190 सेट यूनिफॉर्म प्राप्त हुआ है। इनमें 596 सेट आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा 594 सेट सहायिकाओं के लिए हैं। प्रत्येक लाभुक को दो-दो सेट यूनिफॉर्म दिए जाएंगे। यह यूनिफॉर्म गुजरात के सूरत स्थित संगम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय, चक्रधरपुर तक पहुंचाया गया है।

कार्यालय स्तर पर यूनिफॉर्म की जांच, अभिलेख संधारण एवं अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। सीडीपीओ कार्यालय के लिपिक मार्टिन मुर्मू ने बताया कि सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद वितरण की तिथि निर्धारित की जाएगी। इसके बाद संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं एवं सहायिकाओं को चरणबद्ध तरीके से यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार समय-समय पर आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। एक समान यूनिफॉर्म से न केवल उनकी अलग पहचान बनेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान कार्यस्थल पर अनुशासन और पेशेवर छवि भी मजबूत होगी। इससे महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता मिलेगी।

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