एक साल से अपनों को ढूंढ रही निगाहें, जनरल वार्ड के स्वास्थ्यकर्मी बने सहारा

कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। जनरल वार्ड के एक कोने में रखा एक बेड और उस

कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। जनरल वार्ड के एक कोने में रखा एक बेड और उस पर बैठी एक अधेड़ महिला की बीच-बीच में वार्ड के दरवाजे की ओर उठती निगाहें, मानो आज भी किसी अपने का इंतजार कर रही हों। लेकिन, यह इंतजार एक-दो दिन का नहीं, पूरे सालभर का है। इस दौरान न तो कोई उसे खोजते हुए अस्पताल पहुंचा, न किसी ने उसका हाल जाना और न ही उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की। ऐसे में मेडिकल कॉलेज का जनरल वार्ड ही उसका आशियाना बना हुआ है और यहां तैनात डॉक्टर, नर्स, वार्ड ब्वॉय और अन्य स्वास्थ्यकर्मी ही उसका ख्याल रख रहे हैं。

महिला की अस्पताल में स्थिति 12 अगस्त, 2025 की भोर 3 बजकर 33 मिनट पर एक महिला को एम्बुलेंस से घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज लाया गया था। उसके पैर में गंभीर चोट और फ्रैक्चर थे। सर्जरी विभाग के डॉ. वीरेंद्र ने घाव को देख तत्काल उपचार शुरू किया। हड्डी रोग के डॉ. अजहार ने फ्रैक्चर की स्थिति को देखा और उपचार किया। कुछ समय बाद वह चलने-फिरने लायक हो गई। इलाज पूरा होने के बाद उम्मीद थी कि कभी न कभी, कोई न कोई उसे लेने जरुर आएगा, लेकिन यह इंतजार कभी खत्म ही नहीं हुआ। महिला मानसिक रूप से भी अस्वस्थ है। वह बोल भी नहीं सकती। वह अपना नाम, पता या परिवार के बारे में जानकारी नहीं दे पाती।

स्वास्थ्यकर्मियों की संवेदनाएं हालांकि, भूख, प्यास या चाय की इच्छा होने पर वह इशारों से अपनी बात कह देती है। लंबे समय से उसके साथ रहने वाले स्वास्थ्यकर्मी अब उसके हर इशारे को समझने लगे हैं। उसके भोजन की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से की जाती है, जबकि चाय का खर्च जनरल वार्ड के कर्मचारी आपस में मिलकर उठाते हैं। वार्ड आया उसकी साफ-सफाई, कपड़े और दैनिक जरूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं। वार्ड के कर्मचारियों का कहना है कि शुरुआत में वह उनके लिए सिर्फ एक मरीज थी, लेकिन समय बीतने के साथ जब कोई उसे लेने नहीं पहुंचा तो वह यहीं पर रहने लगीं। त्योहार हों या कोई विशेष अवसर, यह कोशिश रहती है कि उसे कभी अकेलेपन का अहसास न होने दिया जाए। उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। इसके लिए सभी अपने-अपने स्तर से प्रयास करते हैं।

महिला की उम्मीदें और अस्पताल का वातावरण अस्पताल में आने वाले मरीज इलाज के बाद अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन अज्ञात के रूप में भर्ती यह महिला हर दिन उसी बेड पर रह जाती है। उसकी आंखें अक्सर वार्ड के दरवाजे पर टिक जाती हैं, जैसे अब भी विश्वास हो कि शायद अगला कदम किसी अपने का होगा। यह इंतजार अब अस्पताल के कर्मचारियों को भी भीतर तक छूता है। मेडिकल कॉलेज का यह जनरल वार्ड इलाज का केंद्र ही नहीं, इंसानियत की एक ऐसी मिसाल बन गया है, जहां खून के रिश्ते नहीं, संवेदनाएं और सेवा किसी बेसहारा की जिंदगी का सहारा बनी हुई हैं। एक साल से अपनों की राह देख रही यह अज्ञात महिला आज भी उसी उम्मीद के साथ जी रही है कि शायद किसी दिन कोई आएगा, उसे पहचान लेगा और अपने साथ घर ले जाएगा。

मेंटल हॉस्पिटल भेजने की तैयारी जनरल वार्ड में पिछले एक साल से रह रही अज्ञात महिला को अब मानसिक चिकित्सालय भेजने की तैयारी की जा रही है। महिला का फ्रैक्चर पूरी तरह ठीक हो चुका है, लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वह अपना नाम-पता नहीं बता पा रही है। लंबे इंतजार के बावजूद कोई परिजन उसे लेने भी नहीं पहुंचा। ऐसे में उसके पुनर्वास और समुचित देखभाल को देखते हुए उसे मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्यकर्मी ही उसकी देखभाल कर रहे हैं और उसे परिवार जैसा स्नेह दे रहे हैं।

डॉक्टरों की जिम्मेदारी पिछले एक साल से जनरल वार्ड के डॉक्टर, नर्स, वार्ड आया और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने जिस संवेदनशीलता और समर्पण के साथ अज्ञात महिला की देखभाल की है, वह वास्तव में सराहनीय है। महिला का इलाज पूरी तरह हो चुका है, लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण उसके बेहतर पुनर्वास के लिए उसे मानसिक चिकित्सालय भेजा जाएगा। यदि इस दौरान उसके परिजन सामने आते हैं तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमारा प्रयास है कि उसे आगे भी सुरक्षित और बेहतर देखभाल मिलती रहे।

-डॉ. केपी गोंड, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज-कुशीनगर