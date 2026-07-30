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एसएनसीयू पहुंची यूनिसेफ की टीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल स्थित स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट का यूनिसेफ की टीम ने निरीक्षण किया। 18 बेड वाले यूनिट में 16 नवजात भर्ती थे। टीम ने उपचार सुविधाओं पर संतोष जताते हुए चिकित्सकों की सराहना की, खासकर डॉ. जयकिशन और डॉ. श्रुति छाबड़ा के प्रयासों की। अधिकारियों ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पर जोर दिया।

एसएनसीयू पहुंची यूनिसेफ की टीम

मुजफ्फरपुर। सदर अस्पताल स्थित स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) का बुधवार को यूनिसेफ की दो सदस्यीय टीम ने निरीक्षण किया। टीम में दिल्ली और पटना कार्यालय के अधिकारी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान टीम ने एसएनसीयू में नवजात शिशुओं को मिल रही उपचार सुविधाओं और देखभाल व्यवस्था का जायजा लिया। उस समय 18 बेड वाले एसएनसीयू में 16 नवजात भर्ती थे, जिनका इलाज चल रहा था। टीम ने उपचार व्यवस्था पर संतोष जताते हुए चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के कार्य की सराहना की। विशेष रूप से डॉ. जयकिशन और डॉ. श्रुति छाबड़ा के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन, आरपीएम, डीपीएम और अस्पताल प्रबंधक भी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने नवजातों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

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