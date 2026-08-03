सांसद पप्पू यादव पर हमले के आरोपी सुमित की मां बोलीं, बेटा सही सलामत घर आ जाए

दिल्ली में बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चप्पल फेंके जाने के मामले में आरोपी सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव शहपानी निवासी भाजपा नेता सुमित गोस्वामी के परिजनों ने सभी आरोपों को निराधार बताया। मां और भाई ने सुमित को निर्दोष बताया है और उसकी जल्द रिहाई की मांग की है। सुमित की मां ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 12.30 बजे उनका बेटा लंच बॉक्स लेकर ऑफिस जाने के लिए घर से निकला था। उनका कहना है कि मीडिया में सुमित की तस्वीर देखने के बाद ही उन्हें पता चला कि वह दिल्ली पहुंचा था।

सुमित की मां ने कहा कि मेरा बेटा सही-सलामत घर लौट आए, यही हमारी सबसे बड़ी चिंता है। उसे दिल्ली कौन और क्यों लेकर गया, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सांसद पप्पू यादव द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार है।जैसे ही मामला मीडिया की सुर्खियों में आया ग्रामीण भी सकते में आ गए। पूरे गांव और आसपास क्षेत्र में मामला चर्चा का विषय बना रहा। गौरतलब है कि दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंके जाने की घटना सामने आई थी। इस मामले में बुलंदशहर के गांव शहपानी निवासी सुमित गोस्वामी और गांव नैथला निवासी हैप्पी शर्मा पर चप्पल फेंकने का आरोप लगाया गया। सुमित गोस्वामी भाजपा का सिकंदराबाद नगर मंत्री और हैप्पी शर्मा भाजपा का बुलंदशहर ग्रामीण मंडल में उपाध्यक्ष है। घटना के बाद से दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है, जबकि आरोपी पक्ष के परिजन सुमित को निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं।