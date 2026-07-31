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रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पर पहुंचे सीसीएम (केटरिंग), मची अफरा तफरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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उत्तर रेलवे के अधिकारियों की टीम ने गुरुवार रात रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। चीफ कमर्शियल मैनेजर विवेक कुमार श्रीवास्तव ने यात्री सुविधाओं, प्लेटफार्म स्वच्छता और खानपान की गुणवत्ता की जांच की। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल था और उन्होंने साफ-सफाई और गुणवत्ता पर जोर दिया।

रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पर पहुंचे सीसीएम (केटरिंग), मची अफरा तफरी

उत्तर रेलवे की व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से गुरुवार की रात को रेलवे अधिकारियों की टीम के साथ रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। दिल्ली बड़ौदा हाउस में तैनात चीफ कमर्शियल मैनेजर (केटरिंग) विवेक कुमार श्रीवास्तव अचानक यहां रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। समाचार लिखे जाने तक निरीक्षण जारी थी। जानकारी के अनुसार चीफ कमर्शियल मैनेजर (केटरिंग) (सीसीएम) विवेक कुमार श्रीवास्तव ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही सबसे पहले प्लेटफार्म पर यात्री सुविधियों की स्थिति को देखा। बताया गया कि इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन के मुख्य संचालन कक्ष स्टेशन मास्टर रुम, ट्रेनों के सुगम आवागमन से जुड़े पैनल सेक्शन और पावर केबिन समेत विभिन्न विभागों का गहन निरीक्षण किया।

उन्होंने तकनीकि उपकरण, रिकार्ड रजिस्ट्ररों और यात्रियों के खान पान की गुणवक्ता की बारिकी से जांच की।इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म पर बेहतर स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों को मिलने वाले भोजन की गुणवक्ता और स्वच्छा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने रेल कर्मियों को सर्तकता के साथ ड्यूटी करने और यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न होने दिया जाए। निरीक्षण के दौरान रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मची रही। समाचार लिखे जाने तक निरीक्षण जारी थी।

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