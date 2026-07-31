रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पर पहुंचे सीसीएम (केटरिंग), मची अफरा तफरी

उत्तर रेलवे की व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से गुरुवार की रात को रेलवे अधिकारियों की टीम के साथ रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। दिल्ली बड़ौदा हाउस में तैनात चीफ कमर्शियल मैनेजर (केटरिंग) विवेक कुमार श्रीवास्तव अचानक यहां रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। समाचार लिखे जाने तक निरीक्षण जारी थी। जानकारी के अनुसार चीफ कमर्शियल मैनेजर (केटरिंग) (सीसीएम) विवेक कुमार श्रीवास्तव ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही सबसे पहले प्लेटफार्म पर यात्री सुविधियों की स्थिति को देखा। बताया गया कि इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन के मुख्य संचालन कक्ष स्टेशन मास्टर रुम, ट्रेनों के सुगम आवागमन से जुड़े पैनल सेक्शन और पावर केबिन समेत विभिन्न विभागों का गहन निरीक्षण किया।