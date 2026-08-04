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एविएशन विशेषज्ञ: क्लियर एयर टर्बुलेंस से घबराएं नहीं, सुरक्षा नियमों का पालन करें: संजय लाजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली। विमान यात्रा के दौरान टर्बुलेंस सामान्य है, जो मौसम या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। क्लियर एयर टर्बुलेंस सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यह बिना किसी संकेत के अचानक उत्पन्न होती है। पायलट इसे नियंत्रित करते हैं, और सीट बेल्ट पहनना सुरक्षा के लिए जरूरी है।

एविएशन विशेषज्ञ: क्लियर एयर टर्बुलेंस से घबराएं नहीं, सुरक्षा नियमों का पालन करें: संजय लाजर

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता विमान यात्रा के दौरान टर्बुलेंस का अनुभव यात्रियों के लिए असहज हो सकता है, लेकिन यह विमानन का एक सामान्य हिस्सा है। यह समझना जरूरी है कि हर टर्बुलेंस खतरनाक नहीं होती। अधिकांश टर्बुलेंस मौसम, बादलों, गरज-चमक या तेज हवाओं के कारण होती हैं, जिनका अनुमान पायलटों को पहले से मिल जाता है। हालांकि, क्लियर एयर टर्बुलेंस (सीएटी) सबसे चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह बिना किसी बादल या मौसम संबंधी संकेत के ऊंचाई पर अचानक उत्पन्न होती है।

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क्लियर एयर टर्बुलेंस क्या है?

क्लियर एयर टर्बुलेंस जेट स्ट्रीम के आसपास बनने वाले तीव्र विंड शियर के कारण होती है। जेट स्ट्रीम वातावरण में अत्यधिक तेज गति से बहने वाली वायु धाराएं हैं। जब ये तेज गति वाली हवाएं धीमी गति से चल रही हवा की परतों से टकराती हैं, तो हवा की गति और दिशा में अचानक बदलाव आता है। इसी स्थिति को विंड शियर कहा जाता है। यही कारण है कि पायलट उड़ान के दौरान बार-बार यात्रियों से सीट बेल्ट बांधे रखने की अपील करते हैं। कई बार मौसम सामान्य दिखाई देता है, लेकिन विमान अचानक टर्बुलेंस में प्रवेश कर सकता है। ऐसी स्थिति में पायलट विमान को सुरक्षित वायु क्षेत्र में ले जाने के लिए उसकी ऊंचाई बदलते हैं। परिस्थितियों के अनुसार विमान को लगभग 50 से 500 फीट तक नीचे ले जाया जा सकता है। यह एक सामान्य और सुरक्षित प्रक्रिया है। आधुनिक व्यावसायिक विमान हर प्रकार के टर्बुलेंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं। उनकी संरचना और प्रणालियां ऐसे झटकों को सहने में सक्षम होती हैं। इसलिए टर्बुलेंस का अर्थ यह नहीं है कि विमान किसी खतरे में है। वास्तविक जोखिम तब पैदा होता है, जब यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाए होते। पिछले 20 से 30 वर्षों में टर्बुलेंस के दौरान चोटिल होने के कई मामले आए हैं।

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सुरक्षित यात्रा के टिप्स

टर्बुलेंस की स्थिति में केबिन क्रू तुरंत गैलरी खाली कर देता है और स्वयं भी सीट बेल्ट बांध लेता है। यात्रियों को भी चाहिए कि वे अपनी सीट पर बैठे रहें, सीट बेल्ट कसकर लगाए रखें और यदि आवश्यक हो तो सामने या बगल की सीट को मजबूती से पकड़ें। पायलट और केबिन क्रू ऐसे हालात से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यदि यात्री उनके निर्देशों का पालन करें, तो टर्बुलेंस के दौरान किसी भी प्रकार की चोट की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

टर्बुलेंस क्या है?
टर्बुलेंस विमान यात्रा के दौरान हवा में अचानक बदलाव है, जो मौसम या जेट स्ट्रीम के कारण हो सकता है।
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