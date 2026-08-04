एविएशन विशेषज्ञ: क्लियर एयर टर्बुलेंस से घबराएं नहीं, सुरक्षा नियमों का पालन करें: संजय लाजर

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता विमान यात्रा के दौरान टर्बुलेंस का अनुभव यात्रियों के लिए असहज हो सकता है, लेकिन यह विमानन का एक सामान्य हिस्सा है। यह समझना जरूरी है कि हर टर्बुलेंस खतरनाक नहीं होती। अधिकांश टर्बुलेंस मौसम, बादलों, गरज-चमक या तेज हवाओं के कारण होती हैं, जिनका अनुमान पायलटों को पहले से मिल जाता है। हालांकि, क्लियर एयर टर्बुलेंस (सीएटी) सबसे चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह बिना किसी बादल या मौसम संबंधी संकेत के ऊंचाई पर अचानक उत्पन्न होती है।

क्लियर एयर टर्बुलेंस क्या है?

क्लियर एयर टर्बुलेंस जेट स्ट्रीम के आसपास बनने वाले तीव्र विंड शियर के कारण होती है। जेट स्ट्रीम वातावरण में अत्यधिक तेज गति से बहने वाली वायु धाराएं हैं। जब ये तेज गति वाली हवाएं धीमी गति से चल रही हवा की परतों से टकराती हैं, तो हवा की गति और दिशा में अचानक बदलाव आता है। इसी स्थिति को विंड शियर कहा जाता है। यही कारण है कि पायलट उड़ान के दौरान बार-बार यात्रियों से सीट बेल्ट बांधे रखने की अपील करते हैं। कई बार मौसम सामान्य दिखाई देता है, लेकिन विमान अचानक टर्बुलेंस में प्रवेश कर सकता है। ऐसी स्थिति में पायलट विमान को सुरक्षित वायु क्षेत्र में ले जाने के लिए उसकी ऊंचाई बदलते हैं। परिस्थितियों के अनुसार विमान को लगभग 50 से 500 फीट तक नीचे ले जाया जा सकता है। यह एक सामान्य और सुरक्षित प्रक्रिया है। आधुनिक व्यावसायिक विमान हर प्रकार के टर्बुलेंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं। उनकी संरचना और प्रणालियां ऐसे झटकों को सहने में सक्षम होती हैं। इसलिए टर्बुलेंस का अर्थ यह नहीं है कि विमान किसी खतरे में है। वास्तविक जोखिम तब पैदा होता है, जब यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाए होते। पिछले 20 से 30 वर्षों में टर्बुलेंस के दौरान चोटिल होने के कई मामले आए हैं।