BJP का दावा - 2019 लोकसभा चुनाव में जीतेंगे 2014 से भी ज्यादा सीटें

बीजेपी ने कहा कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी को साथ लेते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी अब से अधिक बहुमत से सरकार बनायेगी। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी ने यह भी दावा किया कि इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जीत दर्ज करेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को अपने शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उपमुख्यमंत्रियों की बैठक में पार्टी ने अपनी तैयारियों एवं संगठनात्मक स्थिति पर चर्चा की। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरूण जेटली, नितिन गडकरी आदि ने भी हिस्सा लिया।

