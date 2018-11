बेंगलुरू: निर्माणाधीन बिल्डिंग ढही, एक की मौत

बेंगलुरू के त्यागराजनगर इलाके में निर्माणाधीन एक बहुमंजिला बिल्डिंग ढह गई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। घटना आज शनिवार की शाम की है।अधिकारियों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि घटना की सूचना मिलते है फायरब्रिगेड व अन्य आपात कालीन सेवाओं को सूचित कर दिया गया है। राहत व बचाव कार्य जारी है। मामले में डीजी पुलिस (फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज) एमएन रेड्डी ने कहा कि वर्तमान में एक शख्स की मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है।

2 persons who were working inside were feared trapped;1 of them managed to run out&informed us about other person.That body was recovered&sent to hospital.Rescue op over:Fire Department Officer on under-construction building collapse in Bengaluru's Thyagarajanagar area.#Karnataka pic.twitter.com/lMSCSgnh72