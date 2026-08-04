प्रबल सिंह बने 64 खानों के बादशाह

बेतिया, बेतिया कार्यालय गोरखपुर जिला शतरंज संघ के द्वारा आयोजित रविवार को एक दिवसीय अंडर 25 शतरंज प्रतियोगिता में जिले के प्रबल सिंह विजेता बने हैं।पश्चिम चंपारण के बागहा के प्रेम शंकर सिंह के पुत्र प्रबल सिंह का शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता को जीत लिया। इस बिहार और उत्तर प्रदेश के कुल 48 खिलाडियों के बीच खेलते हुए यह उपलब्धी हासिल किया । यह प्रतियोगिता 5 राउन्ड मेें आयोजित हुई जिसमें प्रबल नें कुल 4.5 अंक बनाये उन्होंने ने पहले चक्र में जिज्ञांश श्रीवास्तव को , दूसरे राउन्ड में सुयश श्रीवास्तव को, तीसरे राउन्ड में रक्षित शेखर द्विवेदी को , चौथे राउन्ड मेें आदित्य कुमार गुप्ता को हराया , पाँचवे राउन्ड मेें श्रेयांस श्रीवास्तव से ड्रॉ , इस तरह उन्होंने बिना कोई मैच हारे प्रतियोगिता मेें कुल 4.5 बनाये और प्रतियोगिता मेें पहला रैंक हासिल किया।