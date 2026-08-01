नमकीन, बिस्किट, चावल, ड्रिंक फूड समेत छह नमूने जांच को भेजे

बदायूं-बिजनौर हाईवे पर गांव खैरी के निकट गोदाम में एक्सपायर खाद्य पदार्थों की बिक्री की सूचना पर कार्रवाई जारी है। एसडीएम राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में खाद्य सुरक्षा टीम ने नमूने एकत्र किए हैं। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बिल्सी, संवाददाता। बदायूं-बिजनौर हाईवे पर गांव खैरी के निकट स्थित गोदाम में एक्सपायर खाद्य पदार्थों के भंडारण और बिक्री की सूचना पर शुरू हुई कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रही। सुबह एसडीएम राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में गोदाम का ताला खुलवाकर सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड-2 सीएल यादव के नेतृत्व टीम ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किये गये। टीम ने नमकीन, बिस्किट, चावल, ड्रिंक फूड, चॉकलेट और कद्दू के बीज सहित कुल छह नमूने लेकर जांच को प्रयोगशाला भेजे हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने गोदाम में रखे खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी तिथि, गुणवत्ता और भंडारण व्यवस्था का भी बारीकी से परीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर उपलब्ध सामग्री का रिकॉर्ड तैयार किया और आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की। प्रारंभिक जांच में गोदाम स्वामी का नाम इसलियर पुत्र चुन्नू खान निवासी केसरपुर थाना सिरौली जनपद बरेली बताया गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं या नहीं।

उपभोक्ताओं की सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता एसडीएम राजेश कुमार सिंह ने बताया कि खाद्य पदार्थों के एक्सपायर होने के बाद बिक्री किये जाने की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। सभी नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित गोदाम संचालक एवं जिम्मेदार लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी। इधर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई से गड़बड़ी करने वाले कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने कहा है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और ऐसे मामलों में अभियान आगे भी जारी रहेगा।