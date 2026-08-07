साली को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी जीजा गिरफ्तार
कल्याणपुर में 19 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली, जिसका आरोपित जीजा गिरफ्तार किया गया है। जीजा ने युवती की अश्लील तस्वीरें दिखाकर मानसिक प्रताड़ना दी और उसकी बड़ी बहन द्वारा दहेज उत्पीड़न का मामला वापस लेने का दबाव बनाता रहा। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
कल्याणपुर, संवाददाता। कल्याणपुर में युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने आरोपित जीजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपित ने युवती की अश्लील तस्वीरें खींच उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर बड़ी बहन की ओर से दर्ज दहेज उत्पीड़न का मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया था। जिससे आहत होकर पीड़िता ने सुसाइड कर लिया था। कल्याणपुर निवासी फर्नीचर कारोबारी की 19 वर्षीय बेटी ने 18 जुलाई को घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद पीड़ित पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी मझली बेटी की शादी फर्रुखाबाद के कमालगंज निवासी युवक से हुई है।
शादी के बाद उनकी छोटी बेटी बड़ी बहन की ससुराल गई थी। इसी दौरान आरोपित जीजा ने उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें खींच ली। आरोपित मझली बेटी के साथ भी मारपीट करता था। इससे परेशान होकर मझली बेटी ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपित उनकी छोटी बेटी को अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उसपर मुकदमा वापस कराने का दबाव बनाने लगा। लगातार मानसिक प्रताड़ना और धमकियों से परेशान होकर युवती ने 18 जुलाई को सुसाइड कर लिया था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने पिता की तहरीर पर आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। मंगलवार देर रात पुलिस ने आरोपित जीजा को कल्याणपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। कल्याणपुर इंस्पेक्टर केशव तिवारी ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
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