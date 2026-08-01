स्थानांतरण सूची के लिए शिक्षामित्र आंदोलित
अम्बेडकरनगर में शिक्षामित्र शिक्षक संघ ने स्थानांतरण सूची जारी करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। संघ के जिलाध्यक्ष राम चन्दर मौर्य ने बताया कि शासनादेश जनवरी 2025 में जारी किया गया था लेकिन सूची अभी तक नहीं आई है। धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सूची नहीं जारी होती।
अम्बेडकरनगर, संवाददाता। शिक्षामित्र शिक्षक संघ ने शिक्षामित्रों के स्थानांतरण सूची जारी करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के निकट शनिवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने को संबोधित करते हुए शिक्षामित्र शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष व शिक्षामित्र केयर समिति के जिला संयोजक राम चन्दर मौर्य ने कहा कि शिक्षामित्रों के मूल विद्यालय, निकटतम विद्यालय ससुराल के विद्यालय अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण का शासनादेश जनवरी 2025 में 19 माह पूर्व जारी हुआ था। जनपद में अभी तक शिक्षामित्रों की स्थानांतरण सूची जारी नहीं हुई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षामित्र स्थानांतरण सूची जारी होने तक अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जिला महामंत्री मो. मोसीर खान ने सभी शिक्षामित्रों से एक जुट होकर धरना प्रदर्शन में शामिल होने की अपील किया।
प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष राजेश अकेला ने शिक्षामित्रों के स्थानांतरण सूची जारी करने की मांग को लेकर हो रहे धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हुए शिक्षामित्रों का उत्साह वर्धन किया। धरना प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष सौरभ उपाध्याय, हरिवंश दूबे अम्बरीष कुमार, राजेश वर्मा, सुदामा मौर्या, संगीता वर्मा, सुदामा देवी, रजिया खातून, रीना देवी, अर्चना चौधरी, राजेश कुमार वर्मा सहित बड़ी संख्या में शिक्षामित्र मौजूद रहे।
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