सीएचसी में बिजली कटौती से परेशान मरीज
सारनाथ के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अघोषित बिजली कटौती से मरीजों को परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय बिजली विभाग से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएचसी के चिकित्साधीक्षक ने जनरेटर और सोलर प्लेट लगाने की मांग की है। सारनाथ यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है और यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है।
सारनाथ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल सारनाथ स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) में अघोषित बिजली कटौती से मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिजली विभाग के अधिकारियों को मौखिक शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि सारनाथ यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है। यहां पर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में खासा इजाफा हो रहा है। वर्तमान में यहां की स्थिति यह है कि यहां अघोषित बिजली की कटौती शुरू हो गई। आए दिन सीएचसी सारनाथ की बिजली भी काट दी जा रही है।
इसकी वजह से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में चिकित्साधीक्षक सीएचसी सारनाथ संतोष कुमार ने कहा कि जनरेटर एवं सोलर प्लेट लगाने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) को पत्र लिख दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें