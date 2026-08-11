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सीएचसी में बिजली कटौती से परेशान मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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सारनाथ के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अघोषित बिजली कटौती से मरीजों को परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय बिजली विभाग से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएचसी के चिकित्साधीक्षक ने जनरेटर और सोलर प्लेट लगाने की मांग की है। सारनाथ यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है और यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है।

सीएचसी में बिजली कटौती से परेशान मरीज

सारनाथ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल सारनाथ स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) में अघोषित बिजली कटौती से मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिजली विभाग के अधिकारियों को मौखिक शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि सारनाथ यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है। यहां पर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में खासा इजाफा हो रहा है। वर्तमान में यहां की स्थिति यह है कि यहां अघोषित बिजली की कटौती शुरू हो गई। आए दिन सीएचसी सारनाथ की बिजली भी काट दी जा रही है।

इसकी वजह से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में चिकित्साधीक्षक सीएचसी सारनाथ संतोष कुमार ने कहा कि जनरेटर एवं सोलर प्लेट लगाने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) को पत्र लिख दिया है।

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