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रिपोर्ट ::: एचआईवी कहीं फिर न हो जाए बेकाबू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एचआईवी/एड्स पर नियंत्रण के लिए वैश्विक वित्तपोषण में भारी कटौती से कई देशों में रोकथाम एवं इलाज कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप 2030 तक एड्स खत्म करने का लक्ष्य खतरे में पड़ गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, खासकर उप-सहारा अफ्रीका में।

रिपोर्ट ::: एचआईवी कहीं फिर न हो जाए बेकाबू

दुनिया भर में एचआईवी/एड्स पर नियंत्रण के लिए चल रहे अभियान को बड़ा झटका लगा। संयुक्त राष्ट्र के एचआईवी/एड्स कार्यक्रम (यूएनएड्स) की नई रिपोर्ट में दावा किया कि वैश्विक फंडिंग में भारी कटौती के कारण कई देशों में इलाज और रोकथाम के कार्यक्रम प्रभावित हुए। इससे 2030 तक एड्स खत्म करने का लक्ष्य खतरे में पड़ गया। रिपोर्ट के अनुसार, नए एचआईवी संक्रमण और एड्स से होने वाली वार्षिक मौतें पिछले 30 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हर साल 21.9 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 2025 में केवल 17.6 अरब डॉलर ही उपलब्ध हो सके। इनमें से 59 प्रतिशत राशि संबंधित देशों ने अपने संसाधनों से जुटाई। इसके बावजूद 4.3 अरब डॉलर की कमी रह गई।

महिलाएं, लड़कियां और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित

रिपोर्ट के अनुसार, कई देशों से मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय एचआईवी फंडिंग 2024 के 8.8 अरब डॉलर से घटकर 2025 में 7.3 अरब डॉलर रह गई। फंडिंग में कटौती के कारण कई देशों में एचआईवी से बचाव की दवाओं और जांच सेवाओं तक लोगों की पहुंच काफी कम हो गई। इसका सबसे अधिक असर कमजोर और गरीब वर्गों पर पड़ा। महिलाएं, लड़कियां, बच्चे अब भी सबसे अधिक प्रभावित हैं। खासकर उप-सहारा अफ्रीका में नए एचआईवी संक्रमणों में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है। 2025 में लगभग 1.6 लाख किशोरियां और युवा महिलाएं एचआईवी से संक्रमित हुईं। एचआईवी से संक्रमित केवल 55 प्रतिशत बच्चों को ही दवाएं मिल पा रही हैं, जबकि 5.7 लाख से अधिक बच्चे अब भी इलाज से वंचित हैं।

पाकिस्तान में बढ़ रहे मामले, नेपाल में कमी

रिपोर्ट के अनुसार, एचआईवी पर नियंत्रण की प्रगति सभी देशों में समान नहीं है। नेपाल, रवांडा और जिम्बाब्वे ने 2010 के बाद से नए एचआईवी संक्रमणों में 78 प्रतिशत की कमी दर्ज की। इसके विपरीत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका सहित 21 देशों में नए एचआईवी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मदद समय पर मिलती रही तो 2030 तक 32 लाख नए एचआईवी संक्रमण और 13 लाख एड्स से होने वाली मौतों को रोका का सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एचआईवी/एड्स पर नियंत्रण के लिए कितनी वित्तपोषण की आवश्यकता है?
निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हर साल 21.9 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की जरूरत पड़ेगी।
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