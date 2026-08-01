Muzaffarnagar News: डीएम-एसएसपी ने लिया कांवड़ मार्ग का जायजा
Muzaffarnagar News: खतौली में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने गंगनहर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस तैनाती, बैरिकेडिंग, चिकित्सा सुविधाओं और आपातकालीन इंतजामों की जानकारी ली और सभी विभागों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
Muzaffarnagar News: खतौली। कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने गुरुवार को गंगनहर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने एनडीआरएफ की मोटर बोट में बैठकर गंग नहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा संभावित संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग पर तैनात पुलिस बल, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, चिकित्सा सुविधाओं तथा आपातकालीन बचाव इंतजामों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
साथ ही जल पुलिस, एनडीआरएफ तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों को आपसी सुरक्षा से कार्य करने के निर्देश दिए । जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा हर गतिविधि पर सतर्क निगरानी रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने पर जोर दिया।
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