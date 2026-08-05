ताइक्वांडो में यूडीसीए ने गोल्ड पर जमाया कब्जा
ताइक्वांडो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आरोही सिंह ने गोल्ड मेडल जीता मोहम्मदी, संवाददाता। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उमा देवी चिल्ड्रंस
मोहम्मदी। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी (यूडीसीए) के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग कर गोल्ड मेडल पर कब्जा करते हुए विद्यालय और क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। जिस पर विद्यालय समेत खेल प्रेमियों ने हर्ष जताते हुए सफल छात्र-छात्राओं को बधाई दी है।लखनऊ के केडी सिंह स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय की आरोही सिंह ने जूनियर ग्रुप पूमसे स्पर्धा में भाग लेते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। जिससे उसका राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयन होने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं जूनियर स्पर्धा में कांस्य पदक भी अपने नाम किया है। छात्र नैतिक सिंह ने जूनियर फ्रेशर वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है।
विद्यालय के प्रबंधक अनिल गुप्ता , प्रधानाचार्य पुष्पा गुप्ता और सनी गुप्ता ने दोनों छात्र-छात्रा द्वारा मेडल पर कब्जा करने पर उनके कोच आकाश शुक्ला, ऋतिक पटेल और सचिव शहबाज अली को बधाई देते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। विद्यालय ने सफल छात्र और छात्रा के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित कर उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। छात्रा की उपलब्धि पर अभिभावक अमित सिंह चौहान और पूजा सिंह ने भूरि भूरि प्रशंसा की है।
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