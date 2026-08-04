कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड को भटके मरीज

हल्द्वानी । कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल (एसटीएच)

हल्द्वानी । कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल (एसटीएच) में सोमवार से अल्ट्रासाउंड सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। ओपीडी में इलाज के लिए पहुंच रहे सामान्य मरीज तो परेशान हो ही रहे हैं, सबसे ज्यादा मुसीबत गंभीर रूप से भर्ती मरीजों को झेलनी पड़ रही है। भर्ती मरीजों का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाने से उनके इलाज में रुकावट आने की आशंका बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक, मरीजों को इस परेशानी से शुक्रवार तक और जूझना पड़ेगा।

ओपीडी में मरीजों की संख्या एसटीएच की ओपीडी में रोजाना औसतन 1,800 से अधिक मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा मरीज मेडिसिन विभाग की ओपीडी में आते हैं, जहां डॉक्टरों द्वारा अधिकांश मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी जाती है। सोमवार को अल्ट्रासाउंड जांच कराने वाले सभी मरीज केंद्र के बाहर बेबस और परेशान खड़े नजर आए। रेडियोलॉजिस्ट के कमरे के बाहर लगे नोटिस को पढ़कर कई मरीज बिना जांच कराए लौटने को मजबूर हुए। नोटिस में लिखा था कि डॉक्टर शहर से बाहर गए हैं और 8 अगस्त से उपलब्ध रहेंगे।

भर्ती मरीजों के इलाज में आ रही दिक्कत एसटीएच में सामान्यतः भर्ती मरीजों को अल्ट्रासाउंड में प्राथमिकता दी जाती है। वार्ड बॉय मरीजों को स्ट्रेचर या व्हीलचेयर पर अल्ट्रासाउंड केंद्र तक लाते हैं, जहां जांच के बाद उन्हें वापस वार्ड में भेज दिया जाता है। वर्तमान में एसटीएच के ‘वार्ड-बी’ में कई ऐसे गंभीर मरीज भर्ती हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने तुरंत अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी है। अस्पताल में जांच ठप होने से तीमारदारों के सामने यह संकट खड़ा हो गया है कि वे गंभीर मरीजों को बाहर किसी प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर तक कैसे ले जाएं। डॉक्टरों का कहना है कि अल्ट्रासाउंड नहीं होने पर मरीज की सटीक स्थिति का आकलन नहीं हो पा रहा है, जिससे इलाज आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही है।

प्राइवेट सेंटर भी बंद रेडियोलॉजिस्ट की कमी का हवाला देते हुए शासन ने एसटीएच में कई रेडियोलॉजिकल जांचों की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को सौंपी थी, जिसमें अल्ट्रासाउंड भी शामिल है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने कंपनी को एसटीएच परिसर में मुफ्त जगह और बिजली की सुविधा मुहैया कराई है। यह प्राइवेट सेंटर भी 20 जुलाई से बंद पड़ा है। हालांकि, अस्पताल प्रबंधन ने निजी सेंटर संचालक को नोटिस जारी कर केंद्र को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

मरीजों का दर्द डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी थी। सोमवार को मेरी जांच होनी थी, जिसके लिए मैं सुबह से भूखी-प्यासी बैठी रही। बाद में पता चला कि डॉक्टर के न होने से अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। मुझमें अब किसी प्राइवेट सेंटर जाकर जांच कराने की हिम्मत नहीं बची है।

गंगा देवी (75), बागेश्वर

मेरे पेट में काफी तेज दर्द है। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड जांच के लिए लिखा था। एसटीएच के भीतर यह सुविधा बंद है और मेरी ऐसी हालत नहीं है कि बाहर जाकर जांच करा सकूं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं।

संजू (40), धारचूला

डॉक्टर ने कहा था कि अल्ट्रासाउंड कराकर रिपोर्ट दिखाएं। उम्मीद थी कि जांच अस्पताल के अंदर ही हो जाएगी, लेकिन यहां डॉक्टर ही मौजूद नहीं हैं। प्राइवेट सेंटर में पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, पर अब मजबूरी में वहीं जाना पड़ेगा।

शहरीन, उजाला नगर

मेरे जीजाजी की किडनी में तकलीफ थी, इसलिए उन्हें एसटीएच की इमरजेंसी में दिखाया। डॉक्टरों ने तुरंत अल्ट्रासाउंड कराने को कहा, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि रेडियोलॉजिस्ट छुट्टी पर हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि मरीज को कहां ले जाएं।

विशाल (तीमारदार), रुद्रपुर

कोट::

प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केंद्र कई दिनों से बंद है, जिसे तुरंत शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया है। एसटीएच के मुख्य रेडियोलॉजिस्ट एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं, जो 8 अगस्त को वापस ड्यूटी जॉइन करेंगे। उसके बाद ही सरकारी अल्ट्रासाउंड सेवाएं बहाल हो सकेंगी। तब तक भर्ती मरीजों का अल्ट्रासाउंड किसी वैकल्पिक व्यवस्था से कराने का प्रयास किया जा रहा है।

डॉ. अरुण जोशी, एमएस, एसटीएच