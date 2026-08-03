उक्रांद के 15 सितंबर तक घोषित होंगे विस चुनाव के सभी प्रत्याशी

खटीमा, संवाददाता। उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) के आगामी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा 15 सितंबर तक कर दी जाएगी। 31 अगस्त तक 30 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों का चयन करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी उक्रांद के संरक्षक एवं पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी ने सोमवार को पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में जिला कार्यकारिणी की बैठक के दौरान दी। ‘मिशन परिवर्तन 2027’ के तहत आयोजित बैठक में ऐरी ने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्षों में राष्ट्रीय दलों ने दिल्ली से आकर उत्तराखंड को खोखला कर दिया है। राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों ने जिन सपनों के साथ उत्तराखंड की स्थापना के लिए संघर्ष किया था, वे आज भी अधूरे हैं।

उन्होंने कहा कि यदि जनता उक्रांद को सत्ता में आने का अवसर देती है तो हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। गरीब परिवारों को बिजली-पानी के बिल और हाउस टैक्स से मुक्त किया जाएगा। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चंद्रशेखर कापड़ी ने जिला इकाई को चुनावी मोड में आने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर पार्टी के मुद्दों से अवगत कराने और समर्थन जुटाने को कहा। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त तक 30 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा का प्रयास है, जबकि शेष 40 सीटों पर 15 सितंबर तक प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। प्रत्याशियों का चयन उनके कार्य, योग्यता और क्षमता के आधार पर किया जाएगा। बैठक में उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष शिवशंकर भाटिया, गोरखा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र गुरंग, केंद्रीय संगठन मंत्री कैलाश भट्ट, जिलाध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद उत्तराखंडी, जिला संरक्षक हरिश्चंद्र फुलेरा, कार्यकारी जिलाध्यक्ष शिवलाल रस्तोगी, जिला कोषाध्यक्ष शहाबुद्दीन अंसारी, सुंदर सिंह मनोला आदि मौजूद रहे।