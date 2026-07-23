रक्षा मंत्री की बर्खास्तगी से यूक्रेनी सेना में बड़ा बदलाव
यूक्रेन के रक्षा मंत्री मikhाइलो फेदोरोव को हटाने के बाद, सेना के नेतृत्व में बदलाव शुरू हो गया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के निर्णय का विरोध हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने फेदोरोव को दोबारा बहाल करने की मांग की। फेदोरोव को सेना में सुधार करने वाले एक प्रमुख नेता माना जाता है।
कीव, एजेंसी। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव को पद से हटाने के फैसले के बाद देश के सैन्य नेतृत्व में बड़े बदलाव शुरू हो गए हैं। महज एक सप्ताह के भीतर सेना की कमान पुराने नेतृत्व से नई पीढ़ी के अधिकारियों की ओर बढ़ती दिखाई दी। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की द्वारा लोकप्रिय रक्षा मंत्री फेदोरोव को बर्खास्त किए जाने के बाद कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बाद में सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सिर्स्की की ओर मुड़ गया। उन्होंने सिर्स्की की आलोचना करते हुए फेदोरोव को दोबारा रक्षा मंत्री बनाए जाने की मांग की। फेदोरोव को युद्धकाल में सेना में सुधार लागू करने वाले प्रमुख नेताओं में गिना जाता है और बदलाव चाहने वाले यूक्रेनियों के बीच उन्हें व्यापक समर्थन मिला है।
उनकी बर्खास्तगी से पहले कई महीनों से फेदोरोव और सिर्स्की के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। यह एक वर्ष के भीतर दूसरी बार है जब जेलेंस्की के किसी युद्धकालीन फैसले के खिलाफ जनता का विरोध देखने को मिला। इससे पहले 2025 के मध्य में भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों की शक्तियां सीमित करने के फैसले पर भी विरोध हुआ था।
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