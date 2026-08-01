‘बिना स्थाई राजधानी के उत्तराखंड का विकास संभव नहीं’
गणेश जोशी की अगुवाई में यूकेडी की जन जागृति यात्रा चौखुटिया में पहुँची। नेताओं ने ‘घर-घर चर्चा’ के तहत विकास मुद्दों पर संवाद किया और राज्य में बेरोजगारी तथा मूलभूत सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को राज्य विरोधी बताया और आगामी चुनाव में जनसभा के लिए एकजुट होने की अपील की।
गणेश जोशी, चौखुटिया। यूकेडी की स्थाई राजधानी गैरसैंण जन संकल्प जन जागृति यात्रा शनिवार को खीड़ा पहुंची। यहां यूकेडी नेताओं ने पालंगवाडी, चुलेरासीम, बगड़ी और गोदी क्षेत्रों में 'घर-घर चर्चा, घर-घर पर्चा' के तहत जनता से सीधा संवाद किया। कहा कि जब तक गैरसैंण स्थाई राजधानी नहीं बनती, तब तक राज्य का विकास संभव नहीं है। जनसंवाद यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर जनगीतों के साथ नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने भाजपा और कांग्रेस को राज्य विरोधी करार दिया। आरोप लगाया कि राज्य गठन के इतने वर्षों बाद भी विकास नीति स्पष्ट नहीं होने से उत्तराखंड निर्माण के सपने आज भी अधूरे हैं।
मूलभूत सुविधाओं के अभाव और बेरोजगारी के कारण पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है, जिससे गांव के गांव खाली हो चुके हैं। दल ने जनता से एकजुट होकर संघर्ष करने और आगामी विधानसभा चुनाव में राजधानी के मुद्दे पर यूकेडी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान कई ग्रामीणों ने दल की सदस्यता भी ग्रहण की। यहां, पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी, ब्लॉक अध्यक्ष भगवत मेहरा, भगवत रावत, गुड्डी देवी, बालम नेगी, हरेंद्र सिंह, नरेंद्र मेहरा, मनोज सिंह, पप्पू सिंह, महेश तड़ियाल, बबलू रावत, गजेंद्र बिष्ट, बहादुर सिंह, बीरेंद्र बजेठा, गोविंद अधिकारी, गणेश नेगी, महेश नेगी, इंद्रलाल शाह आदि थे।
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