‘दल की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे’
उत्तराखण्ड क्रांति दल की बैठक में संगठित होकर नीतियों को फैलाने का आह्वान किया गया। स्व. बिपिन त्रिपाठी की पुण्यतिथि 30 अगस्त को मनाने की योजना पर चर्चा हुई। बैठक में दल की सदस्यता दिलाने और केंद्रीय महामंत्री देवेंद्र बिष्ट को सम्मानित करने का निर्णय भी लिया गया।
संजय मठपाल, द्वाराहाट। उत्तराखण्ड क्रांति दल की शुक्रवार का बैठक हुई। बैठक में संगठन दल की नीतियों को लोगों तक तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर आगे आने का आह्वान किया। दल के संस्थापक स्व. बिपिन त्रिपाठी की पुण्यतिथि 30 अगस्त को मनाने पर भी चर्चा की। साथ ही लोगों को दल की सदस्यता भी दिलाई। सैनिक प्रकोष्ट के केंद्रीय महामंत्री देवेंद्र बिष्ट को सम्मानित भी किया। यहां ब्लॉक अध्यक्ष लाल सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी, वीरेंद्र बजेठा, हरवंश बिष्ट, बिपिन पंत, महेश पंत, गोविन्द अधिकारी, सुशील साह, गोपाल सिंह, दान सिंह, कैलाश फुलारा आदि रहे।
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