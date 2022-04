यूक्रेन संकट से सीख लेने की जरूरत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी नसीहत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यूक्रेन संकट को देखते हुए कहा जा सकता है कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। उन्होंने भारतीय नौसेना की तारीफ भी की।

