सिर्फ आधार नंबर के जरिए बैंक खाते से निकासी संभव नहीं
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नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईजीएआई) ने इस भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि सिर्फ आधार नंबर या आधार से जुड़े बैंक खाते की जानकारी के आधार पर कोई भी व्यक्ति खाते से पैसे नहीं निकाल सकता। बैंक खाते से लेनदेन के लिए आधार नंबर के साथ वैध प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) अनिवार्य होता है। प्राधिकरण के अनुसार, जिस तरह एटीएम से पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड और पिन या ऑनलाइन लेनदेन के लिए ओटीपी की जरूरत होती है, उसी तरह आधार आधारित बैंकिंग सेवाओं में फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए पहचान सत्यापित की जाती है। केवल आधार नंबर जान लेने से बैंक खाते तक पहुंच संभव नहीं है。
यूआईजीएआई की अपील
प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, जिसमें केवल आधार नंबर लीक होने की वजह से किसी व्यक्ति को आर्थिक नुकसान हुआ हो। प्राधिकरण ने लोगों से आधार नंबर साझा करने को लेकर अनावश्यक डर से बचने और आधिकारिक दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है।
धोखाधड़ी से सतर्कता
हालांकि, यूआईजीएआई ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के इस्तेमाल में सतर्क रहने की सलाह दी है। यदि किसी ठग के पास आधार नंबर के साथ व्यक्ति का बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) भी पहुंच जाए, तो वह इसके जरिए धोखाधड़ी की कोशिश कर सकता है। ऐसे मामलों में केवल आधार नंबर नहीं, बल्कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का दुरुपयोग होता है।
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