सिर्फ आधार नंबर के जरिए बैंक खाते से निकासी संभव नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईजीएआई) ने इस भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि सिर्फ आधार नंबर या आधार से जुड़े बैंक खाते की जानकारी के आधार पर कोई भी व्यक्ति खाते से पैसे नहीं निकाल सकता। बैंक खाते से लेनदेन के लिए आधार नंबर के साथ वैध प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) अनिवार्य होता है। प्राधिकरण के अनुसार, जिस तरह एटीएम से पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड और पिन या ऑनलाइन लेनदेन के लिए ओटीपी की जरूरत होती है, उसी तरह आधार आधारित बैंकिंग सेवाओं में फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए पहचान सत्यापित की जाती है। केवल आधार नंबर जान लेने से बैंक खाते तक पहुंच संभव नहीं है。