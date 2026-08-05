यूजीसी-नेट के नतीजों में देरी से अभ्यर्थी परेशान
नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) के परिणामों में देरी से हजारों अभ्यर्थी परेशान हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ ने नतीजों की तात्कालिक घोषणा की मांग की है, जिससे छात्रों के पीएचडी प्रवेश और करियर पर असर पड़ रहा है।
नई दिल्ली, एजेंसी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) के नतीजों में देरी से हजारों अभ्यर्थी परेशान हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ ने यूजीसी और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से परीक्षा की आंसर-की और परिणाम जल्द जारी करने की मांग की है। कंप्यूटर आधारित यूजीसी-नेट परीक्षा 22 जून से 30 जून के बीच 87 विषयों के लिए आयोजित हुई थी। जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति और देश के विश्वविद्यालयों में पीएचडी में दाखिलों के लिए इसी परीक्षा से पात्रता तय की जाती है। एक महीने बाद भी आंसर-की और परिणाम घोषित नहीं होने से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में अनिश्चितता बनी हुई है।जेएनयू
छात्रसंघ ने यूजीसी और एनटीए को भेजे पत्र में कहा है कि नतीजों में देरी से छात्रों को पीएचडी प्रवेश, फेलोशिप और शोध के अवसर मिलने पर असर पड़ रहा है। छात्रसंघ ने मांग की है कि परिणाम जारी करने के लिए निश्चित समयसीमा तय की जाए, ताकि छात्रों के अकादमिक और करियर अवसर बाधित न हों।
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