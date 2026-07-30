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शिक्षक अपने ज्ञान को समाज तक पहुंचाएं : प्रो सुदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची विश्वविद्यालय के यूजीसी-मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आयोजित 28 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम समाप्त हुआ। निदेशक प्रो. सुदेश साहू ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की धुरी बताया और प्रशिक्षण के ज्ञान को साझा करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक विषयों पर विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए। प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

शिक्षक अपने ज्ञान को समाज तक पहुंचाएं : प्रो सुदेश

रांची, वरीय संवाददाता। यूजीसी–मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर (एमएमटीटीसी) रांची विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 28 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम गुरुवार को संपन्न हो गया। समापन अवसर पर एमएमटीटीसी के निदेशक प्रो सुदेश साहू ने कहा कि शिक्षक ही राष्ट्र निर्माण की धुरी हैं। प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान, नवीन शिक्षण तकनीकों और अनुभवों को केवल स्वयं तक सीमित न रखें, बल्कि विद्यार्थियों, अपने महाविद्यालयों तथा समाज के साथ साझा करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों की प्रभावी क्रियान्विति के लिए शिक्षकों का बहुविषयक, तकनीक-सक्षम, नवाचारी एवं शोध-उन्मुख होना समय की आवश्यकता है। उपनिदेशक डॉ रोजेलिना सिंह ने प्रतिभागियों की सक्रिय सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि निरंतर सीखना ही एक शिक्षक को उत्कृष्ट बनाता है।

कोर्स समन्वयक डॉ सुब्रतो कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम की शैक्षणिक रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि 28 दिनों तक प्रतिदिन चार अकादमिक सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, नवाचार आधारित शिक्षण-पद्धति, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शोध पद्धति, डिजिटल टूल्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शैक्षणिक उपयोग, नेतृत्व विकास, अकादमिक नैतिकता तथा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन जैसे विषयों पर देशभर के विशेषज्ञों ने व्याख्यान एवं प्रशिक्षण प्रदान किया। अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

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