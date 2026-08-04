पीजी में 1.5 लाख की छात्रवृत्ति को आवेदन जल्द
पटना, कासं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। एनएसपीजी योजना के तहत योग्य छात्रों को सालाना 1.5 लाख रुपये मिलेंगे। आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और इसे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर देखा जा सकेगा।
पटना, कासं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) के छात्रों के लिए आवश्यक सूचना जारी की है। नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज (एनएसपीजी) योजना के तहत पात्र छात्रों को दो साल तक सालाना 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) जल्द ही खोला जाएगा। यूजीसी ने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख अलग से दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज में नियमित (रेगुलर- फुल टाइम) पीजी कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है और जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है।
यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपने नोडल अधिकारियों के माध्यम से आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर उनकी जांच कर स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे, ताकि छात्रों को पोर्टल बंद होने से पहले आवेदन में हुई गलतियों को सुधारने का पर्याप्त समय मिल सके। scholarships.gov.in पर नजर रखने की सलाह दी है। यूजीसी से छात्रों को आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज तैयार रखने और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी ह।
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