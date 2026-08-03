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यूजीसी : पीजी में 1.5 लाख की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जल्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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यूजीसी ने पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए जरूरी सूचना जारी की है। नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज योजना के तहत दो वर्ष तक 1.5 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। पात्र छात्रों को नियमित पीजी कोर्स में प्रवेश लेना होगा और आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

यूजीसी : पीजी में 1.5 लाख की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जल्द

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) के छात्रों के लिए आवश्यक सूचना जारी की है। नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज (एनएसपीजी) योजना के तहत पात्र छात्रों को दो साल तक सालाना 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) जल्द ही खोला जाएगा। यूजीसी ने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख अलग से दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज में नियमित (रेगुलर- फुल टाइम) पीजी कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है और जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है।

यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपने नोडल अधिकारियों के माध्यम से आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर उनकी जांच कर स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे, ताकि छात्रों को पोर्टल बंद होने से पहले आवेदन में हुई गलतियों को सुधारने का पर्याप्त समय मिल सके। यूजीसी ने छात्रों को आधिकारिक पोर्टल scholarships.gov.in पर नजर रखने की सलाह दी है। यूजीसी से छात्रों को आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज तैयार रखने और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है, क्योंकि किसी भी त्रुटि या देरी की स्थिति में उनका आवेदन अस्वीकृत होने की संभावना रहती है।

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