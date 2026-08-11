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स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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मंझौल के आरसीएस कॉलेज में यूजी सत्र 2024-28 के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 11 अगस्त से शुरू हुई। परीक्षा नियंत्रक डॉ. विपिन कुमार ने बताया कि एसबीएसएस कॉलेज बेगूसराय के छात्रों का परीक्षा केंद्र आरसीएस कॉलेज, मंझौल है। परीक्षा 01 सितंबर तक दोनों पालियों में चलेगी।

स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा शुरू

मंझौल। स्थानीय आरसीएस कॉलेज में यूजी सत्र 2024-28 के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 11 अगस्त मंगलवार से शुरू हो गई है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. विपिन कुमार ने बताया कि एसबीएसएस कॉलेज बेगूसराय के परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र आरसीएस कॉलेज, मंझौल बनाया गया है। परीक्षा 01 सितंबर तक दोनों पालियों में चलेगी।

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