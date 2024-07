तमिलनाडु के डिप्टी CM बनने वाले हैं उदयनिधि स्टालिन, बता चुके हैं सनातन को डेंगू-मलेरिया

Udhayanidhi Stalin: एक कार्यक्रम के दौरान उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना 'डेंगू' और 'मलेरिया' से कर दी थी। उन्होंने कहा था, 'कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ खत्म किया जा सकता है।

dravidian movement was started to destroy sanatan dharma udhayanidhi stalin again gave controversial

Nisarg Dixit Fri, 19 Jul 2024 06:18 AM लाइव हिन्दुस्तान,चेन्नई