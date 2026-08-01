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शहीद उधम सिंह के बलिदान को किया याद, 10 अगस्त को करेंगे प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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किसान मजदूर यूनियन के कैंप कार्यालय रामूवाला गणेश में महान क्रांतिकारी अमर शहीद सरदार उधम सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में उनके बलिदान को याद किया गया और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने के संकल्प लिए गए। शहीद उधम सिंह के बलिदान को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा माना गया।

शहीद उधम सिंह के बलिदान को किया याद, 10 अगस्त को करेंगे प्रदर्शन

किसान मजदूर यूनियन के कैंप कार्यालय रामूवाला गणेश में शुक्रवार को महान क्रांतिकारी अमर शहीद सरदार उधम सिंह का शहादत दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने शहीद उधम सिंह के बलिदान को याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने और देश व किसानों के हितों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश समिति के सदस्य धर्मपाल सिंह ने कहा कि शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में माइकल ओ''डायर को गोली मारकर अंग्रेजी शासन को करारा जवाब दिया था।

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इसके बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविले जेल में फांसी दे दी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए शहीद उधम सिंह का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और नई पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिला प्रवक्ता प्रीतम सिंह ने कहा कि किसान और मजदूर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा एकजुट रहें। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है और कृषि से जुड़े मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की तैयारी कर रही है। उनका कहना था कि यदि ऐसा समझौता लागू हुआ तो इसका सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ेगा और खेती-किसानी का संकट बढ़ सकता है। जिला महासचिव हरस्वरूप सिंह ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी कृषि विरोधी नीति का विरोध करेगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त 2026 को ठाकुरद्वारा में मुक्त व्यापार समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद भारत सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा जाएगा। साथ ही गांव-गांव जाकर किसानों और मजदूरों से संपर्क कर उन्हें इस आंदोलन से जोड़ने की रणनीति भी बनाई गई। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष वीर सिंह, उदयवीर सिंह, गगनदीप सिंह, राजकुमार, प्रसनजीत सिंह, रवि सिंगर, नरेश सिंह, रवि चौहान, प्रगट सिंह, शैलेंद्र कुमार, संजय कुमार सहित बड़ी संख्या में किसान मजदूर यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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