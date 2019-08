ED के नोटिस पर राज ठाकरे को मिला उद्धव का समर्थन, बोले- जांच में कुछ भी सामने नहीं आएगा

धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मिले नोटिस पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने प्रतिक्रिया दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मिले नोटिस पर उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे का समर्थन किया है और कहा है कि जांच में कुछ नहीं मिलने वाला है।

Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray on being asked about Maharashtra Navnirman Sena (MNS) Chief summoned by the Enforcement Directorate in connection with IL&FS payment default crisis case: Nothing will come out in the investigation. pic.twitter.com/vdCiaX0XZV